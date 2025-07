Finale der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+): Welche Paare finden auf den letzten Metern noch zusammen, ist die große Frage in Folge 8. Björn (30) und Lea (21) sind in Namibia schon sehr weit. Sie wachen gemeinsam in einem Bett auf. Nachwuchs haben sie auch schon. Es ist zwar nur ein Buschbaby, das Björn zugelaufen ist. Aber mit dem kleinen Affen kann er seiner Hofdame zeigen, dass er ein guter Vater wäre. Denn Lea will unbedingt Kinder. Björn ist "auf dem Weg, sich in Lea zu verlieben". Damit er mehr Zeit für diesen Weg hat, verlängert Lea ihre Hofwoche. Auch für sie wird das Ganze schließlich "ernster".

Küsse in der Kapelle Björn und Lea haben sich längst geküsst, bei Martin (42) und Vanessa (30) in der Toskana ist es noch nicht so weit. Doch das soll sich bald ändern. Der Winzer führt seine Kandidatin in die Hofkapelle. Dort zünden sie Kerzen an und wünschen sich dabei etwas. Über ihre Wünsche dürfen sie aber nicht sprechen, darauf besteht der Ex-Bänker. Auch als Vanessa ihn nach seinen Gedanken fragt, schweigt Martin. Er denke nicht, er fühle nur, ist das einzige, was er preisgibt. Auf tiefe Blicke folgt ein langer Kuss. Danach kocht der Österreicher mit seiner "feschen" Hofdame Pasta. Direkt nach dem Essen wird getanzt.

Marco und Sabine kommen endlich aus der Deckung Die große Unbekannte in Staffel sieben sind Marco (38) und Sabine (41), ebenfalls aus Namibia. Während die Hofdame schon mehrfach wegen der Natur in Tränen der Rührung ausbrach, ließ sich der maulfaule Farmer nicht in die Karten schauen. Doch in der letzten Folge verrät er, "mehr als nur verguckt" zu sein. Später kommt es zum ersten Kuss. Auch Sabine verlängert ihre Hofwoche. Patrick (58) konnte sich ebenfalls ein paar Tage freischaufeln, um bei Carmen (42) auf Bali bleiben zu können. Er ist schließlich "in love" mit der Bäuerin.

Bei Iris fliegt kein "Schpark" Iris (55) lädt ihren Olaf (52) in Florida zu einem Ausflug auf dem Wasser ein. Die beiden warten, dass sich Alligatoren zeigen, und Iris "wartet auf Kribbeln". Ein paar Krokodile zeigen sich, das Kribbeln lässt auf sich warten. Es kribbelt auch nicht, als Iris ihren Hofbuben beim Schweineduschen mit Wasser anspritzt. Kurz vor Schluss kommt also doch noch die obligatorische Spaßdusche, die in keiner Staffel von "Bauer sucht Frau" fehlen darf. Trotz dieser neckischen Einlage verspürt Iris bei Olaf keinen "Spark" (sprich "Schpark").

Olaf ist "glücklichster Mann der Welt" Besonders spannend ist die Entwicklung bei Olaf (70), der sich 15 Jahre nach dem Tod seiner Frau wieder in den Dating-Dschungel gewagt hat. Seine Anna (65) verspürt bei dem Portugal-Auswanderer ein "liebevolles, warmes Gefühl". Beim Bäumefällen mit Olafs Tochter drücken sie sich spontan einen Kuss auf die Lippen. Als es an das Fazit ihrer Hofwoche geht, verdrückt Olaf ein paar Freudentränen. Anna macht ihn zum "glücklichsten Mann der Welt". Irritierend ist nur, dass er immer wieder betont, dass er von einem "momentanen" Gefühl spricht. Anna ist sich da schon sicherer. Sie spricht von einer "goldrichtigen Entscheidung", bei der Sendung teilgenommen zu haben. "Zwei sind vom Markt", fasst sie zusammen.

Diese Paare sind noch zusammen Anders als in der Muttersendung gibt es bei "Bauer sucht Frau International" bekanntlich keine große Wiedersehensshow. Die Frage, welche Paare noch zusammen sind, muss deshalb in wenigen Minuten in Form von Einspielern abgehandelt werden. Marco und Sabine sind beieinander geblieben. Aus seinem "Haus ist ein Zuhause geworden", sagt der Namibier. Carmen sitzt auf Bali zunächst alleine vor der Kamera - doch dann ruft sie Patrick zu sich. Der überschwängliche Luxemburger ist wieder bei ihr - oder war nie weg. Zuzutrauen wäre es ihm. Bilder zeigen das Paar mit Kindern aus vorherigen Beziehungen. Vanessa meldet sich per Video-Call aus Hamburg - aber nur um zu verkünden, dass sie bald wieder zu Martin in ihre neue Heimat Toskana fährt. Auch hier also ein Happy End. Bei Björn und Lea kann man noch nicht ganz Vollzug melden. Sie sind zwar in Kontakt, wollen die Angelegenheit aber ruhig angehen. Immerhin war Lea drei Wochen lang in Namibia. RTL schlägt Björn und Lea der Habenseite zu. Der Sender schreibt, dass sich in der Staffel so viele Herzen gefunden haben wie noch nie. Nach dem Skandal um den bereits verheirateten Schwindler aus Guatemala in der letzten Staffel kann RTL Erfolge dringend gebrauchen.

Diese Paare sind nicht mehr zusammen Wie schon bekannt, hat Iris keine Liebe gefunden. Dafür verrät die USA-Auswanderin, dass sie mit einem anderen ihrer Bewerber Kontakt hat. Sie hat ihn sogar in Deutschland besucht. Roger (60) aus Teneriffa, der früh in dieser Staffel abserviert wurde, ist derweil immer noch Single. Auch Olaf und Anna sind doch nicht weg vom Markt. Die Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft waren einfach zu unterschiedlich, gesteht Anna.