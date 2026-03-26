Raúl Richter (39) ist im Sommer 2026 in seinem nächsten Reality-Format zu sehen. Allerdings geht es dieses Mal für den ehemaligen "GZSZ"-Darsteller nicht nur um Challenges und Preisgeld, sondern um die Liebe. In der RTL+ -Kuppelshow "Are You The One? Realitystars in Love" will er sein "Perfect Match" finden.

Reality-erfahrener Raúl Richter

Richter stand von 2007 bis 2014 für die RTL-Daily "GZSZ" als Dominik Gundlach vor der Kamera. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte, darunter auch in Realityshows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2020), "Das Sommerhaus der Stars" (2024), "Villa der Versuchung" (2025) oder "The 50" (2026).

"Im Real-Life ist es schwierig Leute kennenzulernen", erklärt er im RTL-Statement zu seiner "Are You The One?"-Teilnahme. "Auf Datingapps wurde ich immer als Fake gemeldet." Zu seinem Verhalten in der Villa kündigt er an: "Ich ziehe gerne die Gruppe an mich und übernehme die Führung."

Der Schauspieler hatte Anfang des Jahres die Trennung von Vanessa Schmitt bekanntgegeben. "Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt", schrieb Richter in einer Instagram-Fragerunde. Zuvor hatte er bereits verkündet: "Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt." Das Paar war seit 2018 liiert. Im Jahr 2022 kam es zu einer ersten kurzen Trennung. Im Gegensatz zu anderen Paaren überstanden sie den berühmt-berüchtigten "Sommerhaus-Fluch" und blieben nach den Dreharbeiten zur der RTL-Show zusammen. Im Dezember 2024 verkündeten sie ihre Verlobung.