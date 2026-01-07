Für die Datingshow auf RTL sind die 21 Singles und das Startdatum im Jänner bekannt.

Reality-TV-Fans können sich auf neues Futter freuen: Die siebte Staffel von "Are You The One?" startet am Dienstag, dem 20. Januar, auf dem Streamingportal RTL+. 21 Singles suchen dann wieder unter der Sonne Thailands nach ihrem Perfect Match.

Sender verspricht "jede Menge Drama" Wie RTL ankündigt, verspreche die neue Staffel "heiße Dates, echte Gefühle und jede Menge Drama". Es wird 21 Folgen geben. Zudem ist auch wieder eine Reunion geplant. Bei dem Wiedersehen soll sich zeigen, "welche Dramen sich noch nach Drehende abgespielt haben". Als Moderatorin ist erneut Sophia Thomalla (36) im Einsatz, die die Show sowie den VIP-Ableger "Are You The One? - Reality Stars in Love" seit 2021 moderiert. Die erste Staffel im Jahr 2020 hatte noch Jan Köppen (42) präsentiert.

Das sind die 21 Teilnehmer In der siebten Staffel stellen sich elf Frauen und zehn Männer der Herausforderung, den perfekten Partner zu finden. Mit dabei ist unter anderem die 24-jährige Studentin Ella aus München, die betont: "Ich glaube, dass es mir nicht schwerfallen wird, mein Perfect Match zu finden." Friseurin Marla (25) aus Osnabrück findet: "'AYTO' ist wie mein echtes Leben - Party, Drama, Jungs." Entrümpler Chris (27) aus Essen ist derweil überzeugt: "Meine Frau muss nicht nur gut aussehen, ich muss auch mit ihr reden können." Und IT-Spezialist Jeronymo (22) aus Köln hofft auf eine actionreiche Partnerin. Denn: "Ich kann nix mit einer Schlaftablette anfangen."

Kann der Jackpot von 200.000 Euro geknackt werden? Das Konzept bleibt auch in der neuen Staffel das bewährte: Die Kandidatinnen und Kandidaten können bis zu 200.000 Euro gewinnen. Dafür müssen jedoch alle in der "Matching Night" ihren perfekten Partner beziehungsweise die perfekte Partnerin gefunden haben. Wer das ist, wurde zuvor mithilfe von Persönlichkeitstests ermittelt.