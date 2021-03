"Are You The One?"-Ableger mit Reality-Stars angekündigt

Bislang sind zwei Staffeln von "Are You The One?" auf TVNOW verfügbar. Und weil die Show so gut anzukommen scheint, unternimmt RTL nun den nächsten logischen Schritt: Bald soll es einen Promi-Ableger geben. Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" sollen bereits bekannte TeilnehmerInnen aus anderen Reality-Formaten als KandidatInnen auftreten.