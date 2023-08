Disneys Live-Action-Neuverfilmung des Zeichentrick-Musical-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau" feierte im Mai seinen Kinostart. Der Film erzählt die beliebte Geschichte einer neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern. des Zeichentrick-Musical-Klassikersfeierte im Mai seinen Kinostart. Der Film erzählt die beliebte Geschichte einer neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern.

Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton sehnt sich danach, mehr über die weite Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Arielle nicht anders als ihrem Herzen zu folgen und geht einen Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein. Diese gibt ihr zwar die Chance, endlich die Welt an Land kennenzulernen, bringt aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – in Gefahr.