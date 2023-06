Das wissen wir zu dem "Arielle"-Prequel

Über die Story ist noch nichts bekannt, aber es ist stark anzunehmen, dass erneut die Unterwasser-Abenteuer von Arielle und ihren tierischen Freund:innen erzählt wird (die, sind wir uns ehrlich, auch spannender sind als ihre Erlebnisse an Land!). Das Aussehen von Arielle orientiert sich, da ja die Vorgeschichte des aktuellen Films erzählt wird (hier geht's übrigens zu den Kinozeiten!), an Hauptdarstellerin Halle Bailey.

Fabius aber sieht wie im Original aus – was Fans freuen dürfte, denn die Looks von Arielles tierischen Helfer:innen in der Realverfilmung stießen auf harsche Kritik ... Ob man also auch bei Sebastian und Scuttle auf das ursprüngliche Aussehen setzen wird?

Die "moderne" Arielle und der "bekannte" Fabius sind auch am ersten Bild der Serie, das Disney veröffentlicht hat, zu sehen – womit auf faszinierende Weise Neues mit Altem verbunden wird: