"Arielle, die Meerjungfrau": Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Gibt es eine Post-Credit-Szene in "Arielle, die Meerjungfrau"?

Wer nach knapp zweieinhalb Stunden noch Sitzfleisch hat, wird mit einem wunderschön designten Abspann belohnt. Doch darüber hinaus macht es leider keinen Sinn, noch weiter im Kinosessel sitzen zu bleiben, da es keine Post-Credit-Szene in "Arielle" gibt. Auch wenn aufwendig designte Credits oft darauf hindeuten, dass noch eine Szene am Ende folgt, bleibt ein Cliffhanger diesmal am Ende aus.

Post-Credit-Szenen haben sich zwar immer mehr bei Blockbustern etabliert, aber zu "Arielle, die Meerjungfrau" würde sie nicht wirklich passen. Es ist keine Fortsetzung geplant und die Handlung hat ohnehin bereits ein rundes Ende.

Wann erscheint "Arielle, die Meerjungfrau"?

"Arielle, die Meerjungfrau" ist jetzt in den Kinos zu sehen! Hier geht's zu den Spielzeiten!