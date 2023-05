Ist die Realverfilmung von "Arielle, Die Meerjungfrau" gut?

Mit "Aladin", "Peter Pan & Wendy" und "Cinderella" hat Disney in den letzten Jahren einen starken Fokus auf Realverfilmungen von beliebten Zeichentrickfilmen gesetzt. Auch wenn ein älteres Publikum seine Kindheitserinnerungen durch die Neuverfilmungen in Gefahr sieht, bleibt bei dieser Arielle-Verfilmung nur große Begeisterung übrig. Der Film ist zwar knapp eine Stunde länger als das 80-minütige Original, doch er lässt die Welt von der Meerjungfrau in noch nie dagewesener Schönheit erstrahlen.

Die Unterwasseraufnahmen sind von einer enormen Farbpracht geprägt, so dass man vollkommen in die Wunder von Tritons Reich eintauchen kann. Dabei spielt der Kontrast zwischen karibischem Urlaubsfeeling und die stete Gefahr aus den dunklen Abgründen des Meeres eine zentrale Rolle. Egal ob hungrige Haie, hinterlistige Aale oder gefährliche Kraken, die Unterwasserwelt steht in einem stetigen Widerspruch, der der Handlung die nötige Spannung verleiht.