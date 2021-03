"Armageddon Time": Cate Blanchett wird zu Trumps Schwester

"'Cate Blanchett wird Donald Trumps Schwester spielen.' Das ist der verrückteste Satz, den ich jemals gesagt habe". Dieser Ausspruch stammt von "Ad Astra"-Regisseur James Gray und bezieht sich auf seinen neuen Film "Armageddon Time".

Bereits im Vorjahr hat es eine Ankündigung über Cate Blanchetts Mitwirken an dem Projekt gegeben, doch damals war noch nicht klar, in welcher Rolle sie zu sehen sein würde. Da es in dem Werk um Grays eigene Jugend-Erlebnisse während seiner Zeit an der Kew-Forest School in Queens gehen soll, ist die Verwunderung jetzt natürlich groß, wie Trumps Schwester, die Juristin Maryanne Trump Barry, in dieses Coming-of-age-Drama passen könnte.