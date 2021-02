"Borderlands": Jamie L. Curtis mit Blanchett in Game-Verfilmung

Blanchett hatte bereits 2020 zugesagt. Die Australierin soll die Figur Lilith spielen, eine diebische Sirene mit Superkräften. Curtis ("Knives Out") mimt Tannis, eine Archäologin auf dem Wüstenplaneten Pandora. Hart (41, "Jumanji: The Next Level") soll den Soldaten Roland verkörpern. Horror-Spezialist Roth ("Hostel", "Death Wish") drehte mit Blanchett 2018 bereits den Fantasyfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren".

Die Shooter-Serie "Borderlands" kam 2009 auf den Markt. In dem Spiel geht es darum, Monster, Kampfroboter und andere Feinde zu besiegen, Erfahrungspunkte und vor allem immer neue Waffen zu sammeln.