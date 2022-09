Am 6. September erschien der erste Trailer zu "Armageddon Time". Das Drama erzählt die Geschichte vom 12-jährigen Paul, dessen frühe Jahre durch die politischen Umschwünge der 80er Jahre geprägt sind. Seine Eltern wünschen sich die beste Ausbildung für ihn, weshalb er die öffentliche Schule verlassen und auf eine Privatschule gehen muss. Sein Schwarzer Schulfreund Johnny bleibt zurück – und auch wenn sie noch weiterhin in Kontakt bleiben, wird ihre Freundschaft durch den Rassismus in der Gesellschaft auf die Probe gestellt.

In Zentrum der Geschichte steht der Beginn der Reagan-Ära und die dadurch entstehenden sozialen Konflikte in den USA. Die Hauptfigur wird von Michael Banks Repeta gespielt. Obwohl er erst 14 Jahre alt ist, hat der junge Darsteller bereits in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt: Unter anderem spielte er die jüngere Version von Tom Holland in "The Devil all the Time" und war in "The Black Phone" an der Seite von Ethan Hawke zu sehen.