Eigentlich ist Anthony Hopkins mit fast Mitte 80 in einem Alter, in dem er selber hie und da eine Ruhepause auf einer gemütlichen Couch gebrauchen könnte, doch in einem kommenden Film-Projekt wird er wohl eher eine andere Person bitten, auf dieser Ruhestätte Platz zu nehmen. Kein Wunder, denn er soll in "Freud's Last Session" den berühmten Psychoanalytiker darstellen. Das Werk wird soeben in Cannes für den Vertrieb angeboten, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.