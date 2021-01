"Crisis"-Trailer: Armie Hammer kämpft gegen Drogenhandel

Armie Hammer ist im Thriller "Crisis" von Nicholas Jarecki ("Arbitrage") als Agent im Kampf gegen die Opioid-Krise in Amerika zu sehen.

Der Film beinhaltet drei Handlungsstränge, die schlussendlich eng miteinander verknüpft sind. Agent Jake Kelly (Hammer) geht einem Tipp nach, der einen großangelegten Drogenhandel in Kanada ankündigt. Währenddessen versucht die ehemals Abhängige Claire Reichmann (Evangeline Lilly) herauszufinden, inwiefern ihr Sohn an Drogenschmuggel beteiligt ist und kreuzt dadurch die Wege von Agent Kelly. Dr. Tyrone Brower (Gary Oldman) kämpft indessen mit einem moralischen Konflikt: Er ist überzeugt davon, dass sein Arbeitgeber, ein großer Pharmakonzern, an der Drogen-Krise beteiligt ist.

Der Trailer verspricht jede Menge Action, belichtet aber auch eine emotionale Komponente der Opioid-Krise, die nicht zu stoppen scheint.