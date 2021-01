Armie Hammers "Call Me By Your Name"-Team dreht Kannibalen-Film

Timothée Chalamet – der Oscar-Nominierte aus "Call Me By Your Name" – wird an der Seite von Tayor Russell ("Waves", "Escape Room") die Hauptrolle übernehmen. Es soll um eine junge Frau gehen, die auf der Suche nach ihrem unbekannten Vater eine weite Reise unternimmt. Außerdem möchte sie herausfinden, woher ihr Drang stammt, all jene Personen, die sie lieben, umzubringen und zu verspeisen.

Armie Hammer ist an dem Projekt nicht beteiligt, doch komischerweise hat er erst kürzlich durch bizarre geleakte Direktnachrichten, in denen es um sexuelle Vorlieben und Kannibalismus ging, für Schlagzeilen gesorgt.