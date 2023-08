Nach einigen kleineren Rollen wurde er 1987 mit der Serie "21 Jump Street" zum Jugendidol. Eine Rolle, die er selbst befremdlich fand. 2013 sagte er in einem Interview, er habe das Gefühl gehabt, in seinem Leben habe es eine radikale Wende gegeben, aber er habe das Steuer nicht in der Hand gehabt. Teenie-Star und umschwärmter Schönling zu sein, war für Depp letztlich auch eine Rolle - eine, die er nicht spielen wollte.

1990 stand er in der Musical-Parodie "Cry-Baby" von John Waters erstmals in einer Kino-Hauptrolle vor der Kamera. Ein Film, der Außenseiter in den Fokus rückt. Es folgte die erste Zusammenarbeit mit Regisseur Tim Burton in der poetischen Tragikomödie "Edward mit den Scherenhänden". Von da an ging es Schlag auf Schlag: "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", "Ed Wood", "Dead Man", "Donnie Brasco", "Charlie und die Schokoladenfabrik". Inspiriert fühlte sich Depp von Hollywood-Größe Marlon Brando.