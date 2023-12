Worum geht's in "Arthur the King"?

Im Laufe von zehn Tagen und 700 Kilometern entsteht zwischen dem Profi-Abenteurer Michael Light (Mark Wahlberg) und dem rauflustigen Straßenhund Arthur ein unzertrennliches Band.

"Arthur the King" basiert auf einer unglaublichen wahren Geschichte und folgt Light, der verzweifelt nach einer letzten Chance zum Sieg sucht, als er einen Sponsor davon überzeugt, ihn und ein Team von Athleten bei der Adventure Racing World Championship in der Dominikanischen Republik zu unterstützen. Während das Team bei dem Rennen an die Grenzen der Belastbarkeit geht, definiert Arthur neu, was Sieg, Loyalität und Freundschaft wirklich bedeuten.