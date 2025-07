Wie zuvor bereits berichtet wurde, werden in dem Film auch Ex-"Spider-Man"-Star Andrew Garfield (41) und Yura Borisov (32, "Anora") dabei sein. Der Streifen soll als Tragikomödie in der Welt der künstlichen Intelligenz spielen, heißt es vorab. Erste Gerüchte deuten laut "Variety" darauf hin, dass sich "Artificial" um das Unternehmen OpenAI und dessen turbulente Zeit im Jahr 2023 drehen könnte. Damals wurde CEO Sam Altman (40) innerhalb weniger Tage gefeuert und wieder eingestellt. Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts. Den Spekulationen zufolge soll Andrew Garfield in dem Projekt Sam Altman darstellen.

Regisseur Luca Guadagnino (53) will Elon Musk (54) auf die Leinwand bringen. Jetzt hat der italienische Filmemacher offenbar auch den Schauspieler gefunden, der den Tech-Milliardär verkörpern soll. Laut dem US-Branchenportal "Variety" ist "The Studio"-Star Ike Barinholtz (48) im Gespräch, um Elon Musk in dem kommenden Spielfilm "Artificial" von Amazon MGM zu spielen.

"The Studio" und mehr: Dafür ist Ike Barinholtz bekannt

Comedian und Schauspieler Ike Barinholtz erhielt gerade eine Emmy-Nominierung für seine Rolle als Sal Saperstein in der Serie "The Studio", eine Hollywood-Satire, die von Seth Rogen (43) inszeniert wurde. Auch in den Serien "Eastbound & Down" und "The Mindy Project" war er zu sehen. Auf der großen Leinwand spielte er unter anderem in "Der Sex Pakt" und "Bad Neighbors" mit.

"Artificial" wird unterdessen die jüngste Zusammenarbeit zwischen Luca Guadagnino und Amazon MGM sein, nach Filmen wie "Challengers" (2024) oder "Bones and All" (2022). Das Studio ist auch beim kommenden Film des Regisseurs mit dem Titel "After the Hunt" involviert. Das Drama mit Julia Roberts, Andrew Garfield und Ayo Edebiri in den Hauptrollen wird bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig Premiere feiern.