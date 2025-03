Das exklusive Gespräch mit dem Vater des Tesla-Gründers bietet einen seltenen Einblick in das Wertesystem, das in der Familie Musk vorherrschte - und erklärt möglicherweise manch kontroverse Entscheidung des heutigen X-Besitzers und Trump-Beraters.

Harte Worte aus dem engsten Familienkreis des reichsten Mannes der Welt: In einer neuen ZDF-Dokumentation hat sich Errol Musk (geb. 1946), der Vater von Tech-Milliardär Elon Musk (53), erstaunlich offen über seinen berühmten Sohn geäußert. In "Die Elon-Musk-Story. Superreich und supermächtig?" , die am 11. März ausgestrahlt wurde und in der ZDF-Mediathek zu finden ist, bezeichnet er seinen Sohn als "gefährlich für Menschen, die faul und nutzlos sind".

Der in Südafrika lebende Errol Musk, der unter anderem nach der Scheidung mit deren Mutter zwei Kinder mit seiner eigenen Stieftochter bekam , spricht auch über den besonderen Antrieb seines Sohnes: "Wenn Elon etwas will, dann bekommt er es auch." Eine Eigenschaft, die dem 53-jährigen Unternehmer geholfen hat, ein Vermögen von geschätzt etwa 300 Milliarden Dollar aufzubauen und Firmen wie Tesla, SpaceX und X (ehemals Twitter) zu führen.

"Elon Musk hat etwas, was wenige andere aus dem sogenannten privaten Sektor haben, nämlich geopolitische Macht", erklärt der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (53) in der Dokumentation. "Das ist etwas relativ Neues, dass jemand, der Kontrolle über technologische Instrumente hat, damit gleichzeitig politischen Einfluss ausüben kann, der weit über das eigene Land hinausreicht."

