Die Mafia hat John F. Kennedy ermordet

"Assassination" setzt sich in spekulativer Weise mit der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 auseinander. Die Prämisse des Films: Der US-Präsident wurde von der Mafia getötet. Mobster um Sam Giancana (1908-1975) aus Chicago wollen sich an JFK rächen. Der Präsident wolle die Mafia entmachten, nachdem die ihm erst zum Wahlsieg verholfen habe. Diese Verschwörungstheorie spielte neben anderen Motiven auch eine Rolle in "JFK - Tatort Dallas" - Oliver Stones umstrittenem Film von 1991.