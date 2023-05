Katherine Heigl (44) kehrt zur romantischen Komödie zurück. Dieses Genre hatte die Schauspielerin Mitte bis Ende der Nullerjahre zu einem der bestbezahlten weiblichen Hollywood-Stars gemacht. An der Seite von John Travolta (69) spielt sie in der RomCom "That's Amore!" Das gab die Produktionsfirma Palisades Park Pictures laut Medienberichten bekannt.

Heigl verkörpert in dem Film eine introvertierte Frau namens Patty Amore. Sie leidet an diversen Ticks und Neurosen und hat sich schon lange aus dem Dating-Dschungel zurückgezogen - nicht zuletzt wegen ihres überfürsorglichen Vaters und eines Geheimnisses aus der Vergangenheit.