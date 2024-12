Die Gallier sind auch auf Netflix im Anmarsch. Basierend auf René Goscinnys und Albert Uderzos Originalwerk, kreierte Alain Chabat "Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge" in französsischen Animationsstudios. Hier ist der erste Teaser-Trailer zur Animations-Serie :

Darum geht es in "Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge"

Auf ihrem Siegeszug durch Europa stoßen die erfolgsverwöhnten Römer nur in einem kleinen gallischen Dorf an ihre Grenzen. Dank eines Zaubertranks beißen sich die Eroberer an den Dorfbewohnern um Asterix und seinem besten Kumpel Obelix die Zähne aus. Als der Zaubertrankmeister sein Gedächtnis verliert und nicht für flüssigen Nachschub sorgen kann, müssen Asterix und Obelix kreativ werden, um ihr Dorf zu retten.