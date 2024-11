Am 6. November fiel die erste Klappe zur Weihnachts-Komödie "Aufputzt is'". Im Mittelpunkt steht Gery Seidl als gestresste Bauleiter. Dieser Andi hat bei Frau und Tochter einiges gutzumachen und verspricht, dieses Jahr die Weihnachtsorganisation selbst zu übernehmen. Trotz To-Do-Liste scheitert er durch seine sich selbst überschätzende Art auf allen Ebenen: Von der Christbaumbeschaffung über den Weihnachtsbraten und nicht zuletzt an der eigenen Sicherheits-Eingangstür - und leise rieselt der Schmäh!