"Psychos sind die leichtesten Filmrollen"

In Deiner bisher letzten Filmrolle in "Operation White Christmas" spielst Du einen Gangster und zugleich Geschäftsmann – jedenfalls einen ziemlichen Psychopathen. Unter welchen Gesichtspunkten suchst Du Dir Rollen aus?

Damals war der Gesichtspunkt, dass ich nichts zu tun hatte, weil 2021 Lockdown war und man mich gefragt hat, ob ich einmal an einem Werkstattprojekt mitmache. Dann haben sie mir das Drehbuch geschickt und nachdem ich es durchgelesen hatte, hab ich gedacht: Okay, das schau ich mir jetzt an, wie daraus ein Film werden soll. Da will ich dabei sein – und dann war ich dabei.

Und warst Du zufrieden mit dem Ergebnis?

Es war ja so, dass sie meine Figur ganz anders geschrieben hatten, nämlich in diesem Synchronsprecher-Deutsch, was ja überhaupt nicht meine Welt ist. Darum hab ich zum Regisseur gesagt: "Bitte nicht bös' sein, aber da gibt's Leute, die klingen schon von vornherein wie Synchronsprecher. Ich bin und kann das nicht. Wenn du mir zugestehst, dass ich die Rolle ein bisschen anders gestalten darf, dann gerne." Dann hab ich sie ein bisschen umgeschrieben und so ist dieser Bob entstanden, wie er jetzt zu sehen ist.