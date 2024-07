Mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle des leitenden stellvertretenden Staatsanwalts Rusty Sabich nimmt uns die Serie "Aus Mangel an Beweisen" auf Apple TV+ mit auf eine fesselnde Reise: Ein schrecklicher Mord versetzt die Staatsanwaltschaft von Chicago in Aufruhr, als einer ihrer eigenen Leute des Verbrechens verdächtigt wird.

Die Serie handelt von Besessenheit, Sex, Politik und der Stärke und den Grenzen der Liebe, während der Angeklagte darum kämpft, seine Familie und seine Ehe zusammenzuhalten. Hier ist der Trailer dazu: