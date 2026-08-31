Mehr als drei Jahrzehnte Schillerallee, unzählige Geschichten und Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern: RTL wird die Produktion der täglichen Serie „Unter uns“ zum Ende des Jahres 2026 nicht fortsetzen . Die bereits produzierten Folgen werden vollständig bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein. Die aktuelle Staffel läuft bis März 2027.

Warum geht es mit der Schillerallee nicht weiter?

Seit 1994 gehört „Unter uns“ zu den prägenden fiktionalen Marken von RTL und zu den langlebigsten täglichen Serien im deutschen Fernsehen. Über mehr als drei Jahrzehnte hat die Serie Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet, gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen und zahlreiche Talente vor und hinter der Kamera hervorgebracht. Für viele Menschen ist die Schillerallee seit Jahren ein vertrauter Bestandteil ihres Alltags.



Die Entscheidung von RTL ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Programms am Nachmittag und frühen Vorabend. Ausschlaggebend sind veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke.

Für die UFA ist „Unter uns“ auch über die Ausstrahlung bei RTL hinaus eine starke fiktionale Marke mit hoher Bekanntheit, gewachsener Fanbindung und relevantem erzählerischem Potenzial. Das Unternehmen wird mögliche Perspektiven für die Zukunft der Marke sorgfältig prüfen.