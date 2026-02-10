Austin Butler (34) schwingt sich in den Sattel einer neuen Rolle. Der Schauspieler soll bald als US-Rennradfahrer Lance Armstrong (54) zu sehen sein. Wie "Deadline" berichtet, ist ein neues Biopic über den Tour-de-France-Star in Planung.

Edward Berger als Regisseur

Die Regie soll demnach der in Wolfsburg geborene Filmemacher Edward Berger (55) übernehmen. Seine Neuauflage des Kriegsdramas "Im Westen nichts Neues" wurde 2023 mit vier Oscars ausgezeichnet. Zudem inszenierte der österreichisch-schweizerischer Regisseur den ebenfalls oscarprämierten Vatikan-Thriller "Konklave".

Das Drehbuch soll Zach Baylin schreiben, der bereits das Skript zu "King Richard" um den von Will Smith verkörperten Vater der Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams lieferte. Der frühere Netflix-Filmchef Scott Stuber, und Nick Nesbit produzieren dem Bericht zufolge den Film zusammen mit Berger.

Das Projekt soll bereits einen Bieterstreit ausgelöst haben. Stuber leitet seit 2024 die Produktionsfirma United Artists, die Amazon gehört. Doch das Projekt habe es schon zuvor gegeben, sodass die Rechte noch nicht vergeben seien. Weiter heißt es, Stuber habe einige Filmprojekte, die er unabhängig von United Artist umsetzen wolle. Dieses sei eines davon.