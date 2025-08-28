Der Hollywoodstar litt lange unter unentdecktem Stück Glas in seinem Fuß. Das Gehen sei ihm in dieser Zeit schwergefallen.

An der Seite von Zoë Kravitz (36) ist er in der neuen Crime-Komödie "Caught Stealing" zu sehen. Auf der Pressetour zu Darren Aronofskys (56) neuen Film verriet der für "Elvis" oscarnominierte Hollywoodstar Austin Butler (34) gegenüber "People", dass er vor Beginn der Dreharbeiten "für acht Monate" ein Stück Glas in seinem Fuß stecken hatte.

Austin Butler trat barfuß in eine Glasscherbe Die Enthüllung erfolgte, nachdem Co-Star Kravitz Butler fragte: "Hattest du nicht lange Zeit etwas im Fuß?" Der antwortete daraufhin: "Ich komme mir dumm vor, wenn ich daran zurückdenke. Als ich auf der Pressetour zu 'Dune' war, gab ich in Korea all diese Interviews, und trat wohl in einem Hotelzimmer barfuß in eine Glasscherbe." Obwohl er offenbar unmittelbar etwas in seinem Fuß gespürt hatte, sei Butler nach eigener Aussage nicht sofort zum Arzt gegangen. "Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass es eine Nervensache in meinem Fuß sei. Also bin ich acht Monate lang herumgehumpelt."

Beim "Caught Stealing"-Dreh schlitzte sich Austin Butler sein Schienbein auf Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu "Caught Stealing" habe er nur noch unter großen Schmerzen laufen können und habe "schließlich" einen Arzt aufgesucht, der "ein Stück Glas aus meinem Fuß herausschnitt, und dann konnte ich wieder laufen". Auch während des Drehs von "Caught Stealing" musste Butler dann einige Schmerzen über sich ergehen lassen. "Ich war ständig mit blauen Flecken übersät. Jeden Tag gab es einen Neuen", erzählte er in dem gleichen Interview. "An einem Metallteil" habe er sich etwa während des Drehs "das Schienbein aufgeschnitten, ich musste über etwas springen". In "Caught Stealing" verkörpert Butler den Ex-Baseballspieler und Barkeeper Hank Thomas. Als sein Punk-Nachbar Russ (Matt Smith, 42) ihn bittet, einige Tage auf seine Katze aufzupassen, gerät Hank mit einer Vielzahl von Vertretern der New Yorker Unterwelt aneinander. Sie alle wollen etwas von ihm, aber Hank hat keine Ahnung, was.