Wenn uns diese Award-Season etwas gelehrt hat, dann, dass Hollywood nicht nur Fortschritte in Sachen Repräsentierung macht, sondern auch noch viel Aufholarbeit zu leisten hat. In diesem Jahr sind zwar zahlreiche BIPoC (Black Indigenous People of Colour) bei den größten Preisverleihungen wie den Oscars und den Golden Globes ausgezeichnet worden, hauptsächlich dank "Everything Everywhere all at Once".

Nichtsdestotrotz muss man eine bittere Pille schlucken, wenn man sich genderneutrale Kategorien wie beispielsweise "Bester Film", "Beste Regie" oder "Bestes Drehbuch" genauer ansieht. Lediglich "Die Aussprache" war als einziger Film einer Frau in den Kategorien "Bestes Drehbuch" und "Bester Film" bei den Oscars und den Golden Globes als Nominierungen vertreten (und konnte schließlich bei den Academy Awards zumindest einen Sieg für sich entschieden).

Dass Frauen bei Auszeichnungen immer wieder nicht berücksichtigt – man könnte fast schon sagen: hintergangen – werden, ist ein trauriger Umstand, der sich jedes Jahr aufs Neue wiederholt. Das beweist auch ein Lagebericht der Universität Berkeley aus dem Jahr 2022.