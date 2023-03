Auch ein interessanter Punkt: Laut John Heywood der Universität Wisconsin-Milwaukee werden Gagen normalerweise nicht von den Stars selbst verhandelt, sondern von ihren Agenturen. In eben jenen Agenturen ist natürlich nicht nur ein Geschlecht vertreten, sodass sich beispielsweise Amy Adams und Tom Cruise die gleichen AgentInnen teilen, die für sie das Gehalt aushandeln. Diese sollten für all ihre KlientInnen an derselben Gage interessiert sein, da sie auch auf gleiche Art an eben jenem Gewinn beteiligt sind, sodass es doch verwundert, dass es so große Unterschiede bei Gehältern gibt.

Was man aber natürlich nicht vergessen darf: Die Filmfirmen müssen auch bereit dazu sein, die geforderten Gagen zu zahlen ... Der Fisch fängt bekanntlich immer am Kopf zu stinken an.