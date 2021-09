Mit dem Auto ins Kino nach St. Pölten

Ein bisschen amerikanisches Feeling mitten in Österreich: Auf die BesucherInnen, die stilecht im Auto anreisen, warten jeweils zwei Kino-Vorstellungen pro Tag (Audio über Autoradio). In den zwei Open Air-Kinosälen beim Auto Kunst Kino werden aktuelle Kinoblockbuster gezeigt, darunter ausgewählte österreichische und internationale Filme sowie spezielles Filmprogramm für Kinder, Familien und SeniorInnen.

Highlights aus dem Herbst-Filmprogramm sind etwa das Musikdrama "A Star Is Born" als Eröffnungsfilm am 24. September, der US-Krimi "Knives Out" am 28. September, oder die Comicverfilmung "Joker" am 1. Oktober.