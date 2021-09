Slash Filmfestival 2021: Alle Programm-Highlights im Überblick

Rahmenprogramm gefällig?

Ganzheitliches Filmfestival-Erleben beginnt zwar im Kino, hört aber nicht dort auf! In der Schikaneder Bar kann am Eröffnungs- und im Celeste am Closing-Abend ausgelassen gefeiert werden.

Nerdwissen wird beim Pubquiz "The Exor-Quizzed" (27. September, 19:00), ebenfalls im Schikaneder, abgefragt. Und wer noch tiefer in die Welt des Folk Horror abtauchen möchte, sollte am 1. Oktober im Schauspielhaus Wien vorbeischauen: Dort stehen mystische Rituale, verführerische Performances und ätherische Musik auf dem Plan.