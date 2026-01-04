Das noch frische Jahr beginnt für Hollywood sogleich mit einem selten gewordenen Meilenstein: "Avatar: Fire and Ash" hat soeben die magische Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten, wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet. Für Regisseur James Cameron (71) ist es ein weiterer Triumph in einer ohnehin beispiellosen Karriere.

Denn der 71-Jährige hat damit erneut Geschichte geschrieben. Cameron ist bereits für drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten verantwortlich: Der erste "Avatar" führt die Liste mit beinahe drei Milliarden Dollar an, dessen Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" rangiert auf Platz drei, gefolgt von Camerons "Titanic". Einzig dem auf Platz zwei der ewigen Bestenliste befindlichen Marvel-Streifen "Avengers: Endgame" gelang es, Camerons Dominanz zu brechen. Mit dem dritten Pandora-Abenteuer zementiert dieser nun erneut seinen Status als kommerziell erfolgreichster Filmemacher überhaupt.