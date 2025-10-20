Die zweiteilige Dokumentation "Fire and Water - Die Entstehung der Avatar Filme" von 20th Century Studios und Lightstorm Entertainment bietet bald auf Disney+ einen faszinierenden Einblick in die Entstehung des Oscar-prämierten Box Office-Erfolgs "Avatar: The Way Of Water" und einen ersten Blick auf den kommenden Kinofilm "Avatar: Fire And Ash". Hier ist der Trailer dazu:

Was bietet die Avatar-Doku noch?

Außerdem wird es exklusives Behind-The-Scenes Material, Concept Art und Interviews mit dem Cast und den Filmemachern zu sehen geben. Die Macher der Dokumentation sind von Manhattan Beach, San Pedro, Shasta Lake und den Channel Islands über die Bahamas, Hawaii bis Neuseeland gereist, um dem Cast und dem Team hinter den Kulissen zu folgen, während sie daran arbeiten, die Unterwasser Performance Capture Technologie zu verfeinern und zu perfektionieren und das Freitauchen in einem riesigen, hochmodernen 680.000-Gallonen-Wassertank zu erlernen.

ie zweiteilige Dokumentation umfasst unter anderem Interviews mit: