In den vergangenen Tagen überschlugen sich geradezu die Casting-Meldungen zum fünften "Avengers"-Teil. In "Doomsday" der "Avengers: Endgame"-Regisseure Joe (53) und Anthony Russo (54) sollen demnach der bisherige Captain-America-Darsteller Chris Evans (43) in einer noch unbekannten Rolle , Benedict Cumberbatch (48) als Doctor Strange und nun eben Atwell mit von der Partie sein. Die Britin hatte zuletzt einen denkwürdigen Kurzauftritt im Mega-Erfolg "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der an den weltweiten Kinokassen knapp eine Milliarde US-Dollar einspielen konnte.

"Fantastic Four" sind auch dabei

Auch die "Fantastic Four", bestehend aus "The Mandalorian"- und "The Last of Us"-Star Pedro Pascal (49), der unter anderem aus "Mission: Impossible - Fallout" bekannten Vanessa Kirby (36), "The Bear"-Star Ebon Moss-Bachrach (47) und "Stranger Things"-Star Joseph Quinn (60), treten in dem Marvel-Großereignis auf, nachdem sie im kommenden Jahr in "The Fantastic Four: First Steps" erstmals eingeführt werden.

"Avengers: Doomsday" soll nach derzeitigem Stand im Frühling 2026 weltweit in den Kinos starten. Vor ihrem nächsten Marvel-Auftritt wird Hayley Atwell 2025 noch an der Seite von Tom Cruise (62) in "Mission: Impossible - The Final Reckoning" zu bewundern sein. In den bisherigen Marvel-Filmen war sie oftmals an der Seite von Chris Evans zu sehen. Ihre Figur Peggy Carter fand mit Evans' Steve Rogers ihr Liebesglück.