Jon Watts will bei "Fantastic Four" nicht mehr Regie führen

Die Neuauflage der "Fantastic Four" ist um einen Erfolgsregisseur ärmer. Wie "Deadline" berichtet, hat Filmemacher Jon Watts (40) das Handtuch geworfen. Ein herber Verlust, immerhin bewies dieser mit den drei neuen "Spider-Man"-Filmen mit Tom Holland (25), "Homecoming", "Far From Home" sowie "No Way Home", dass er den Geschmack des derzeitigen Kinopublikums bestens versteht.