Auf ungewöhnliche Art haben die Marvel Studios im Lauf des 26. März den immensen Cast für den nächsten "Avengers"-Film verkündet. In einem Livestream auf X sowie YouTube enthüllte das Superhelden-Filmstudio innerhalb von 5 Stunden und 26 Minuten die Stars aus dem kommenden "Avengers: Doomsday" . Eine besondere Überraschung dabei: Mit Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romijn (Mystique) und weiteren kehren die Originaldarsteller der "X-Men"-Filme zurück, mit denen in den 2000er Jahren das heutige Superhelden-Zeitalter auf der Kinoleinwand anbrach.

Die Marvel Studios haben für den nunmehr fünften "Avengers"-Film auf eine ungewohnte Art der Cast-Verkündung gesetzt. Ohne nennenswerte Vorankündigung startete in sozialen Netzwerken ein Livestream. Alle zehn Minuten, und somit in eher langsamem Tempo, wurde in einem Video ein neuer Regiestuhl mit dem Namen eines Schauspielers darauf enthüllt. Eine Reihenfolge oder innere Logik waren dabei zunächst nicht auszumachen.

Die Fantastic Four kehren zurück

Auch verhältnismäßig neue Gesichter und Helden, die das Publikum noch gar nicht kennt, gehören zum Cast des kommenden Marvel-Films: Letitia Wright aus "Black Panther: Wakanda Forever" etwa oder Simu Liu aus "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Ebenfalls bestätigt wurden die Stars des kommenden Marvel-Films "The Fantastic Four: First Steps": Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) und Joseph Quinn (Johnny Storm). Doch in dieser Aufzählung fehlte noch der Vierte im Bunde: Superstar Pedro Pascal, der im neuen "Fantastic Four"-Film Reed Richards verkörpert.

Ihn enthüllte das Video der Marvel Studios erst als letzten neuen Namen, bevor der ehemalige Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (59), der bereits im vergangenen Sommer als Bösewicht Doctor Doom für "Doomsday" verkündet worden war, zum krönenden Abschluss des stundenlangen Videos überraschend selbst auftrat und sich in den Stuhl setzte, der seinen Namen trug.

Laut der "Los Angeles Times" sahen zu diesem Zeitpunkt rund zehn Millionen Menschen die Cast-Bekanntgabe auf X.