Bevor für die Avengers der „Doomsday“ anbricht, müssen sie noch einmal eines ihrer größten Abenteuer überstehen und wir dürfen das „Endgame“ erneut im Kino erleben - diesmal in einer Extended-Version (oder im Original auch Encore genannt). Was verbirgt sich hinter diesen beiden Titeln?

Was ist die Infinity Vision?

In „Avengers: Endgame Extended“ müssen sich die verbliebenen Avengers nach den verheerenden Ereignissen, die die Hälfte allen Lebens ausgelöscht haben, ihrer bislang größten Herausforderung stellen. Um das Universum zu retten und ihre Liebsten zurückzubringen, schließen sie sich ein letztes Mal zusammen und treten in einem spektakulären Finale gegen Thanos an.

Diese Neuauflage kommt ab 24. September 2026 wieder in die Kinos und enthält eine neue Einleitung, zusätzliches neues Filmmaterial sowie eine spezielle Szene nach dem Abspann, die exklusiv in Infinity-Vision- und IMAX-Kinos zu sehen ist.

Und wer nun mit dem Begriff „Infinity Vision“ nicht viel anfangen kann - dahinter verbirgt sich eine neue Zertifizierung für Premium-Kinosäle (Premium Large Format), die Zuschauern eine besonders hochwertige Filmvorführung mit großen Leinwänden, hellen Bildern und herausragendem Sound garantieren soll – im Prinzip Disneys eigene Antwort auf IMAX.

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