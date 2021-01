"Avengers: Endgame" sollte Vision in Post-Credit-Szene zeigen

Nachdem der von Paul Bettany gespielte Vision in "Avengers: Infinity War" gestorben war, hätte er in einer Post-Credit-Szene in "Avengers: Endgame" überraschend wieder auftauchen sollen. Das verriet Bettany in einem Online-Interview, bei dem er und Scarlett-Witch-Darstellerin Elizabeth Olsen von IMBd zu ihren Charakteren und der aktuellen Marvel-Serie "WandaVision" befragt wurden.