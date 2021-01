"WandaVision": Die Easter Eggs für Marvel-Fans

S.W.O.R.D. Notizbuch & Spielzeug-Helicopter

Neben dem Logo von HYDRA kommt auch das Logo von SWORD öfter vor. Es ist nicht nur am Anzug des Imkers zu erkennen, sondern auch auf einem Notizbuch und einem Spielzeug-Helikopter. In der Szene mit dem Notizbuch sehen wir, dass das Sitcom-Leben von Wanda und Vision offenbar von SWORD von außen beobachtet wird. Der farbige Spielzeug-Helicopter, der im Garten von Wanda abstürzt, trägt ebenso ein SWORD-Logo – und außerdem die Farben von Iron Man. Der Helicopter könnte auch ein Symbol für den Rettungsversuch von SWORD sein. Offenbar will die Organisation von außen in die Realitätsblase von Wanda eindringen. Aber auch gegnerische Organisation HYDRA scheint in diesem Spiel eine wichtige Rolle zu spielen.

Sokovianische Begrüßung

Die "Sokovianische Begrüßung" beim Abendessen mit dem Chef von Vision ist ein Easter Egg, das auf die Herkunft von Scarlet Witch aus dem fiktiven Land Sokovia in Europa hinweist.

Bova Milk & Auntie A's

In der Signation der zweiten Episode, die sich an der Serie "Verliebt in eine Hexe" orientiert, sind Werbungen für Bova Milk und Auntie A's zu sehen. Bova heißt die Kuh-Mensch-Frau, die in den Comics die Hebamme bei der Geburt von Wanda und ihrem Bruder Pietro war. Auntie A's könnte ein Hinweis auf Agatha Harkness sein, die in den Comics die Mentorin von Scarlet Witch ist und dort auch manchmal als "Tante Agatha" bezeichnet wird.