"Avengers: Endgame" wird 182 Minuten dauern

Auch Kevin Feige, MCU-Mastermind und Chef der Marvel Studios, scheint kein Problem mit der Überlänge des Films zu haben. Im Collider-Interview sagte er Anfang März: "Wir betrachten die Spielfilmlänge nicht als strikte Vorgabe. Jeder Film sollte sich wie eine Stunde und 45 Minuten anfühlen. Manche Filme sind 90 Minuten lang und fühlen sich an wie vier Stunden. Manche Filme können dreieinhalb Stunden lang sein und sich wie 90 Minuten anfühlen. Für uns geht es also darum … wie fühlt es sich an? Und jede Version von 'Endgame' hat sich bisher sehr gut angefühlt!"

Marvel-Fans können sich daher auf ein episches und ausführliches Finale der Avengers gegen den galaktischen Bösewicht Thanos gefasst machen.