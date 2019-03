Alle 21 Marvel Superhelden-Filme im film.at-Ranking

Noch mehr als auf " Iron Man" trifft auf " Guardians of the Galaxy" zu: Der Film hat einfach alles, was ein Marvel-Superheldenfilm braucht. Aber " Guardians" hat auch alles, was Science-Fiction-Fantasy braucht. Beim Zusammenraufen von Star-Lord und seiner dysfunktionalen Truppe haben Marvel und vor allem Regisseur und Drehbuchautor James Gunn alles goldrichtig gemacht und damit die Marvel-Version von " Star Wars" geschaffen: Hier passt (im Gegensatz zu Thor) das Science-Fiction-Genre perfekt zu den Charakteren. Der Humor trifft ins Schwarze. Und der Soundtrack: Selten hat die Musik so mit einem Film harmoniert wie der "Awesome Mix. Vol. 1" mit " Guardians of the Galaxy".