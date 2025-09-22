"Awakening": Das ist der heurige Viennale-Trailer
Viennale Direktorin Eva Sangiorgi schwärmt in einem Presse-Statement vom heurigen Festival-Trailer, der von der britischen Regisseurin Joanna Hogg stammt und den Titel "Awakening" trägt: "Wir sind beeindruckt von diesem kleinen Film einer großartigen Autorin, der zeigt, welche unerschöpfliche Kraft zur Erneuerung im Kino steckt. Joanna Hogg wagt etwas Neues und setzt sich mit einer zutiefst persönlichen und politischen Geste selbst aufs Spiel."
Was sie mit diesen Worten meint, wird durch den Viennale-Trailer 2025 sofort deutlicher:
Darum geht es in dem Kurzfilm "Awakening"
Von Draußen dringt die Welt ans Ohr und droht mit allen Möglichkeiten, live und in Farbe. Also lieber nochmal umdrehen und die Augen verschließen, weiterträumen. Doch die Realität ist härter: Raff Dich auf! Öffne das Fenster! Jenes Fenster, das überraschende Einblicke aus verblüffenden Blickwinkeln gewährt, und das sich auch im Kino auftut, dem Ort ungeahnter Antworten auf ungekannte Fragen. Perfekt und auf den Punkt genau gestaltet Joanna Hogg jenen Schwellenmoment der Unruhe und der Überwindung, und dann der Erkenntnis, dass einem etwas Besseres ja gar nicht hätte einfallen können, um – endlich! – in Bewegung zu kommen und zu handeln.
Die Viennale 2025 findet vom 16. bis 28. Oktober statt.