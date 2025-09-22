Viennale Direktorin Eva Sangiorgi schwärmt in einem Presse-Statement vom heurigen Festival-Trailer, der von der britischen Regisseurin Joanna Hogg stammt und den Titel "Awakening" trägt: "Wir sind beeindruckt von diesem kleinen Film einer großartigen Autorin, der zeigt, welche unerschöpfliche Kraft zur Erneuerung im Kino steckt. Joanna Hogg wagt etwas Neues und setzt sich mit einer zutiefst persönlichen und politischen Geste selbst aufs Spiel."

Was sie mit diesen Worten meint, wird durch den Viennale-Trailer 2025 sofort deutlicher: