Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi kündigt den Eröffnungsfilm des heurigen Festivals folgendermaßen an: "Die Eröffnung der Viennale steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Vorzeichen: Mit dem ersten Film erweisen wir einem der großen Meister des Autorenkinos unserer Zeit die Ehre – hochgeschätzt vom Wiener wie auch vom internationalen Publikum – und heißen zugleich unseren neuen Präsidenten feierlich willkommen. Eine wahrlich glückliche Fügung." Die Rede ist von Christian Petzold und dessen neuem Werk "Miroirs No. 3" . Hier gibt es den Trailer dazu:

Worum geht es in "Miroirs No. 3"?

Ein Autounfall auf dem Land. Die Überlebende soll sich bei einer nahebei lebenden Familie erholen. Die Familie pendelt zwischen Zerfall und Heilung; der Überlebenden ist das Leben ins Stocken geraten – beide wirken aneinander sinnstiftend. Und wie immer bei Petzold hat es keiner eilig und kommt sinnloses Geschwätz nicht in Frage. Dafür ist Zeit genug, den Wildgänsen zu lauschen, die über den Himmel ziehen, oder mit dem Fahrrad auf Feldwegen und durch Wälder zu radeln, oder den Zaun zu streichen und dabei erzählend abzuschweifen. In der Bewegung durch den Raum und im Austausch miteinander kommt der Petzold’sche Mensch zu sich, oftmals unmerklich.

In den Hauptrollen sind Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt und Enno Trebs zu sehen.