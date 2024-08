Kann man wirklich "Töte jemanden und komm damit durch”-reich sein? Die gefeierte Regisseurin Susanne Bier ("Nach der Hochzeit", "Serena") hat sich jedenfalls für Netflix eine spannende Story einfallen lassen, um das zu demonstrieren. In der Murder-Mystery-Serie "Ein neuer Sommer" aka. "The Perfect Couple" erleben wir, wie aus einer Hochzeit in prominenten Kreisen ein verzwicktes Mörderrätsel wird. Vorneweg dabei Nicole Kidman. Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu: