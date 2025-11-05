News

Bachelor in Paradise 2025: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?

Drei Bachelor-Singles mit Rosen in den Händen
Franco Schedl
Franco Schedl
05.11.25, 10:10
"Bachelor”- und „Bachelorette”-Teilnehmer bekommen in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe

Heuer begeben sich wieder flirtwillige Singles auf den Weg ins Paradies nach Thailand. Darunter auch ein Mann: David suchte als Bachelor 2023 bei RTL bereits nach der großen Liebe, jetzt wagt er hier einen neuen Versuch. Dass bei "Bachelor in Paradise" neben Ex-Kandidaten auch ehemalige Rosenkavaliere auf die Suche nach der großen Liebe gehen, hat mittlerweile Tradition. Doch wie sieht es mit dem Episodenfahrplan 2025 bei RTL+ aus? Das verraten wir euch hier.

"Bachelor in Paradise" 2025: Nach einjähriger Pause zurück

Wie viele Folgen hat "Bachelor in Paradise" 2025?

Die heurige Staffel der Kuppelshow umfasst insgesamt 11 Episoden.

"Bachelor in Paradise" 2025: Welche Kandidaten sind dabei?

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die ersten beiden Folgen sind ab 4. November 2025 auf RTL+ verfügbar, die restlichen erscheinen dann jeweils dienstags.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

  • 4. November: Folgen 1 + 2
  • 11. November: Folge  3
  • 18. November: Folge  4
  • 25. November: Folge  5
  • 2. Dezember: Folge  6
  • 9. Dezember: Folge  7
  • 16. Dezember: Folge  8
  • 23. Dezember: Folge  9
  • 30. Dezember: Folge 10
  • 6. Jänner: Folge 11 (Finale)
Franco Schedl, film.at, fs