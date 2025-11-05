Bachelor in Paradise 2025: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
"Bachelor”- und „Bachelorette”-Teilnehmer bekommen in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe
Heuer begeben sich wieder flirtwillige Singles auf den Weg ins Paradies nach Thailand. Darunter auch ein Mann: David suchte als Bachelor 2023 bei RTL bereits nach der großen Liebe, jetzt wagt er hier einen neuen Versuch. Dass bei "Bachelor in Paradise" neben Ex-Kandidaten auch ehemalige Rosenkavaliere auf die Suche nach der großen Liebe gehen, hat mittlerweile Tradition. Doch wie sieht es mit dem Episodenfahrplan 2025 bei RTL+ aus? Das verraten wir euch hier.
Wie viele Folgen hat "Bachelor in Paradise" 2025?
Die heurige Staffel der Kuppelshow umfasst insgesamt 11 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten beiden Folgen sind ab 4. November 2025 auf RTL+ verfügbar, die restlichen erscheinen dann jeweils dienstags.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 4. November: Folgen 1 + 2
- 11. November: Folge 3
- 18. November: Folge 4
- 25. November: Folge 5
- 2. Dezember: Folge 6
- 9. Dezember: Folge 7
- 16. Dezember: Folge 8
- 23. Dezember: Folge 9
- 30. Dezember: Folge 10
- 6. Jänner: Folge 11 (Finale)