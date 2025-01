Hoher Hollywood-Besuch in Berlin: Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) haben am 15. Jänner die Filmpremiere ihres neuen Streifens "Back in Action" im Zoo-Palast besucht. Die Hauptdarsteller der Action-Komödie posierten freudestrahlend für die Kameras und zahlreiche Fans auf dem roten Teppich, um ihren neuen Netflix-Film zu bewerben.

Diaz setzte dabei auf Oversize-Mode ganz in Schwarz. Die Schauspielerin trug eine weite Jeans und eine teilweise durchsichtige Bluse. Foxx hatte einen ebenfalls schwarzen Anzug gewählt, der durch schwarz-weiße Applikationen an Revers und Taschen seines Blazers aufgelockert wurde. Dazu trug er ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte.