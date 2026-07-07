Endlose Flure, ein unaufhörliches Surren, flackernde Neonlichter und ein ständiges Gefühl der Bedrohung – das sind die Backrooms. Nach dem weltweiten Erfolg von „ Backrooms“ , bei dem das Kinodebüt von Regisseur Kane Parsons bisher bereits über 350 Millionen Dollar am internationalen Box Office einspielen konnte, kommt jetzt eine erweiterte Fassung mit 16 Minuten Bonusmaterial in die Kinos. Die „Everything Must Go Edition“ von „ Backrooms“ mit der angehängten Post-Credit-Sequenz wird ab 10. Juli 2026 exklusiv nur im Kino in ganz Österreich zu sehen sein.

Darum geht es in „Backrooms“

Clark (Chiwetel Ejiofor), der Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts, entdeckt im Keller seines Ladens eine unsichtbare Tür. Bald ist er wie besessen davon, das Geheimnis dahinter zu lüften, und vertraut sich seiner Psychologin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) an. Als sie ihm dorthin folgt, lauert hinter den Wänden etwas Düsteres – und Gefährliches.

Der Mythos der sogenannten „Backrooms“ entstand 2019 als Internetphänomen, fand schnell weltweit Anhänger und wurde über die Jahre weiterentwickelt. Parsons erster Beitrag dazu entstand vor vier Jahren: Mit dem Kurzfilm „The Backrooms (Found Footage)“, der seitdem auf Youtube über 71 Millionen Mal aufgerufen wurde, gelang ihm als damals 16-Jährigen ein Riesenhit. Den Kinofilm „Backrooms“ drehte Parsons nun für A24 nach einem Drehbuch des renommierten Autoren Will Soodik („Westworld“, „Homeland“. „Ash vs Evil Dead“).