Sophie Ellis-Bextors Hit "Murder On The Dancefloor" von 2001 erlebte in den letzten Wochen dank seines Einsatzes in der viel diskutierten Nackt-Szene des Thrillers "Saltburn" ein Revival - die Britin performte den Song während der Preisverleihung live. "Saltburn"-Hauptdarsteller Barry Keoghan applaudierte begeistert.

Zum ersten Mal in der Geschichte der BAFTAs gewann mit "The Zone of Interest" ein britischer Film den Preis als bester nicht-englischsprachiger Film. In dem Historiendrama wird Deutsch und Polnisch gesprochen. Es dreht sich um die Familie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Das Ehepaar Höß wird von den Deutschen Christian Friedel und Sandra Hüller gespielt. Produzent James Wilson sagte, das Team sei "überwältigt, dass der Film insgesamt drei Preise bekommen habe.