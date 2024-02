Margot Robbie und Warner Bros. handelten Produktionsdeal aus

Die Gesellschaftssatire "Barbie" von Regisseurin Greta Gerwig über die ikonische Puppe war mit weltweiten Kinoeinnahmen von über 1,4 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film von 2023. Robbie war als Barbie und Ryan Gosling (43) als Ken zu sehen. Die Komödie ist für acht Oscars nominiert, darunter als "Bester Film".

Als ersten Film hatte Robbie mit LuckyChap Entertainment im Jahr 2017 "I, Tonya" produziert. Darin spielte Robbie die Eiskunstläuferin Tonya Harding. Sie war auch an der Produktion von Filmen wie "Promising Young Woman", "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" oder "Saltburn" beteiligt.