BAFTA-Awards 2023: "Im Westen nichts Neues" großer Gewinner

Enttäuschungen und keine Preise

Enttäuscht dürften derweil die Macher des innovativen Science-Fiction-Films "Everything Everywhere All at Once" sein - von zehn Nominierungen gab es nur einen BAFTA ("Bester Schnitt"). Komplett leer gingen "The Batman", "The Whale" und "Top Gun: Maverick" aus, die jeweils viermal nominiert waren.

In der Nacht auf den 13. März gilt es dann aus deutscher Sicht einmal mehr, die Daumen zu drücken. Mit neun Nominierungen ist "Im Westen nichts Neues" neben "The Banshees of Inisherin" und hinter "Everything Everywhere All at Once" der Beitrag mit den zweitmeisten Nominierungen bei den diesjährigen Oscars.